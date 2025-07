C’è una "golden generation" di nuotatori e nuotatrici pratesi che sta già conquistando allori internazionali (soprattutto a livello giovanili) e che è forse la più nutrita di sempre nella storia del movimento sportivo laniero. Nessuno di loro però, si allena a Prato. Perché se Gianmarco Sansone, Lucrezia Domina, Bianca Nannucci e Sofia Biagi stanno facendo incetta di medaglie in Italia ed in Europa, nessuno di loro è tesserato per una società pratese né si allena presso la Colzi – Martini di via Roma. Oltre due decenni fa c’era la Futura, che teneva a battesimo quell’Andrea Righi al quale solo quella che è la miglior generazione italiana di sempre, perlomeno ad oggi (Massimiliano Rosolino, Emiliano Brembilla e Domenico Fioravanti) negò una qualificazione alle Olimpiadi di Sydney 2000 che sarebbe stata meritata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuotatori di talento. Ma costretti all'"esilio"