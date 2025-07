Nunez Juventus alternativa di lusso a Kolo Muani! Nuovi contatti con l’agente del calciatore il Liverpool ha già fissato il prezzo

per il francese. La Juventus continua a esplorare alternative per l’attacco e, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha riattivato i contatti con gli agenti di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool. Un nome già accostato in passato ai bianconeri, ma che adesso torna di attualità come possibile opzione concreta nel caso in cui non si arrivi al riscatto di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Il club inglese parte da una valutazione di circa 55 milioni di euro, ma non esclude soluzioni più flessibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juventus alternativa di lusso a Kolo Muani! Nuovi contatti con l’agente del calciatore, il Liverpool ha già fissato il prezzo

Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri! Contatti con il padre, il piano del club è chiaro: la rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Adeyemi Juventus, un profilo che piace ma non è la priorità dei bianconeri: la rivelazione di Alfredo Pedullà .

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Calciomercato Juventus, quel difensore non interessa solo ai bianconeri! Piace anche a un club di Premier League: primi contatti avviati! - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, un difensore che piace ai bianconeri è finito nel mirino della Premier League: primi contatti avviati!.

Il Milan accelera sul mercato: via libera di Furlani a Igli Tare per avviare i contatti con la Juventus per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, fuori dai piani bianconeri, è ora il primo obiettivo per l’attacco rossonero Vai su Facebook

