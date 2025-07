Nunez Juve minaccia saudita | l’Al Hilal è pronto a presentare una prima proposta ufficiale Novità sull’attaccante del Liverpool

Nunez Juve, minaccia saudita: l’Al Hilal è pronto a presentare una prima proposta ufficiale. NovitĂ sull’attaccante che potrebbe lasciare il Liverpool. Il nome di Darwin Nunez torna a circolare con insistenza in ottica calciomercato Juve. L’attaccante uruguaiano, in uscita dal Liverpool, è finito nel mirino della dirigenza bianconera, alla ricerca di un rinforzo offensivo in caso di mancato riscatto di Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe inserito Nunez tra le opzioni per rinforzare il reparto avanzato nella stagione 20252026. Nunez, reduce da una stagione da 18 gol complessivi tra tutte le competizioni con i Reds, è valutato 55 milioni di euro dal club inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunez Juve, minaccia saudita: l’Al Hilal è pronto a presentare una prima proposta ufficiale. NovitĂ sull’attaccante del Liverpool

In questa notizia si parla di: juve - attaccante - liverpool - minaccia

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni in vista della prossima sessione estiva.

Hojlund Juve: il Manchester United ha preso una decisione sull’attaccante. Nessun dubbio, cosa succederà in estate - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juve: decisione presa da parte del Manchester United sull’attaccante ex Atalanta.

Vlahovic minacciato di morte da un tifoso della Juventus: i retroscena della lite con la curva; De Ligt e la 'minaccia' di Raiola: la veritĂ tra clausola e futuro alla Juve; Spagna, Morata denuncia: Insulti e minacce di morte ai miei figli.

Nunez Juve (Tuttosport): l’uruguaiano è stato proposto anche ai bianconeri, il Liverpool può cederlo a queste condizioni. Le ultimissime - Nunez Juve (Tuttosport): l’uruguaiano è stato proposto ai bianconeri, il Liverpool può cederlo a queste condizioni. Si legge su juventusnews24.com

La Repubblica - Kolo Muani, minaccia Premier. Ma la Juve... - La Juventus continua a muoversi con discrezione ma determinazione sul fronte attaccanti. Secondo tuttojuve.com