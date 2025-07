Numero maglia David Juventus ha scelto il 30! Per quale motivo? Svelato il perché di questa decisione

Numero maglia David Juventus, il canadese ha deciso! La sua casacca avrà il numero 30 sulla propria schiena: il motivo è stato chiarito. Il quinquennio di Jonathan David tra le fila della Juventus sarà contrassegnato da una scelto tanto appariscente quanto inusuale. Il neo attaccante bianconero, infatti, ha deciso di indossare una casacca con un numero di maglia non comune per un attaccante. Un po’ sulla scia del Bobo Vieri che fu e che ha fatto del suo numero 32 il suo marchio di fabbrica, l’ex attaccante del Lille ha scelto la maglia numero 30. Il motivo che lo ha indotto a tale decisione è stato giustificato con le seguenti parole, espresse nella sua conferenza stampa di presentazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Numero maglia David Juventus, ha scelto il 30! Per quale motivo? Svelato il perché di questa decisione

