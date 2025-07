Numero maglia David Juve | quale ha scelto il nuovo attaccante bianconero Tutti i dettagli

Numero maglia David Juve, il canadese annuncia il suo numero di maglia durante la conferenza stampa di presentazione: tutti i dettagli. Jonathan David, l’attaccante canadese arrivato a parametro zero dal Lille, ha scelto la maglia numero 30 per la sua nuova avventura con la Juventus. Questo numero, sebbene non sia tradizionalmente associato a giocatori d’attacco, rappresenta per lui un inizio fresco e simbolico in bianconero. La scelta del numero 30, rivelata nel corso della conferenza stampa di presentazione, conferma l’approccio pragmatista del calciatore, che non guarda al passato ma si concentra sul presente e sul futuro con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

