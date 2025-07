Novo Nordisk crollo in Borsa del 26% | dai farmaci contraffatti ai dazi

Il 29 luglio 2025 Novo Nordisk ha registrato un calo del 26% delle proprie azioni alla Borsa di Copenaghen, a seguito del taglio delle previsioni di crescita per il 2025. L’azienda danese, tra i principali produttori mondiali di farmaci per il diabete e la perdita di peso, ha indicato diversi fattori alla base di questa revisione, tra cui la concorrenza statunitense, la diffusione di farmaci contraffatti e l’impatto dei tassi di cambio. Una delle principali cause della revisione al ribasso riguarda la crescente competizione sul mercato statunitense. In particolare Eli Lilly ha rafforzato la propria presenza con i farmaci Zepbound (per la perdita di peso) e Mounjaro (per il diabete), entrambi a base di tirzepatide. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

