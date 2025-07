Novità sulla stagione 4 della serie horror da brividi | attesa sempre più intensa

ritardo nella stagione 4 di "From": aggiornamenti ufficiali sulla data di uscita. Il pubblico in attesa della quarta stagione della serie televisiva "From" dovrà affrontare un prolungamento dei tempi di attesa, come comunicato da una delle protagoniste principali. La conclusione della terza stagione, avvenuta a novembre 2024, ha lasciato molte domande senza risposta e ha alimentato le speranze di un ritorno rapido. aggiornamenti sulla produzione e tempistiche di rilascio. le dichiarazioni della protagonista Catalina Sandino. Secondo quanto condiviso dall'attrice Catalina Sandino, la ripresa delle registrazioni potrebbe avvenire entro la fine dell'anno corrente.

