Novità arbitri arriva l’annuncio | cambia tutto in campo

Nelle ultime ore è stata comunicato un cambiamento che potrebbe cambiare tutte le partite di calcio. Prosegue la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Il Napoli ha da poco raggiunto Castel di Sangro per dare inizio alla seconda fase del ritiro. Fitto programma per gli uomini di Antonio Conte, che dovranno affrontare ben cinque amichevoli utili per valutare il lavoro svolto finora. Nel frattempo arriva una novità sul calcio di notevole importanza. È infatti in arrivo un cambiamento interessante riguardo gli arbitri: anche la Serie A monitora la situazione. Uso della bodycam per gli arbitri: il comunicato dell’IFAB. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Novità arbitri, arriva l’annuncio: cambia tutto in campo

Arbitri, svolta nel 2025/26: annunci VAR in diretta e novità dalla C alla Femminile - Sarà una stagione all’insegna dell’innovazione per il calcio italiano. L’annata 2025/26, infatti, si apre con una vera e propria rivoluzione nel mondo arbitrale, frutto di un lavoro profondo dell’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) per migliorare trasparenza, comunicazione e supporto tecnologico alle direzioni di gara.

Il VAR arriva in Serie C. Una vittoria del Presidente Donato Macchia Ci sarà una rivoluzione nel prossimo campionato di Serie C

