Nove lavoratori in nero sei attività sospese sanzioni per 250 mila euro | irregolarità in hotel e discoteche

Nove lavoratori scoperti in “nero”, sei attivitĂ sospese, sanzioni per oltre 250 mila euro. E’ questo il bilancio a seguito di un’attivitĂ info-operativa eseguita dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Rimini e dal Nucleo Operativo del Gruppo carabinieri per la Tutela del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

