Pistoia, 30 luglio 2025 – Successo straordinario per la decima edizione della Notturna di San Jacopo, l’attesa competizione podistica estiva che ha animato il cuore di Pistoia con una gara competitiva di 9 chilometri immersa nello scenario incantevole del centro storico. La fotogallery di Regalami un Sorriso Notturna di San Jacopo a Pistoia, le foto della corsa L’evento, organizzato con cura dal Gruppo Podistico Cai Pistoia, si è svolto sotto l’egida della Uisp  e con il patrocinio del Comune. Alle 20 in punto, da Piazza del Duomo ha preso il via la gara, preceduta dalla tradizionale benedizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notturna di San Jacopo a Pistoia, gran pienone. Classifica e foto