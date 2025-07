Notti di BCsicilia a Petralia Soprana | si presenta il libro Storia dell’enogastronomia siciliana di Mario Liberto

Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si presenta mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 18 a Palazzo Pottino in piazza del Popolo, 4 a Petralia Soprana il libro di Mario Liberto “Storia dell’enogastronomia siciliana. Da Polifemo alla Patria alimentare”. SarĂ presente l’autore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: notti - bcsicilia - petralia - soprana

A Petralia Soprana per Notti di BCsicilia si presenta il libro “Storia dell’enogastronomia siciliana” di Mario Liberto https://telenicosia.it/a-petralia-soprana-per-notti-di-bcsicilia-si-presenta-il-libro-storia-dellenogastronomia-siciliana-di-mario-liberto/… Vai su X

https://www.giornalelora.it/presentato-il-latin-festival-il-29-e-il-30-agosto-a-petralia-sottana-special-guest-il-trombettista-internazionale-fabrizio-bosso/ Vai su Facebook

Notti di BCsicilia a Petralia Soprana: si presenta il libro “Storia dell’enogastronomia siciliana” di Mario Liberto; Storia dell’enogastronomia siciliana Archives; Le Notti di BCsicilia 2025.

Al via “Le Notti di BCsicilia”: 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio - Al via l’edizione 2025 delle “Notti di BCsicilia”, la manifestazione estiva che come ogni anno propone 50 iniziative per conoscere e valorizzare il territorio attraverso visite guidate, passeggiate, m ... Riporta mediterranews.org

Palermo, manifestazione “Le Notti di BCsicilia”: visita all’Oratorio del Carminello - Nell’ambito della manifestazione Le Notti di BCsicilia si terrà giovedì 24 Luglio 2025 alle ore 21,30 l’iniziativa del titolo “Immagini e simboli negli ... Secondo sicilianews24.it