Notizie e note del campo di addestramento dal 30 07 25

Il Rusher All-Pro Edge di Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson, ha concluso oggi il suo contratto di contratto e ha riferito a Cincinnati per il campo di addestramento, ma non ha partecipato a nessun trapano. Piuttosto, si trovava con i guardalinee difensivi e le attività di squadra osservate. "Il piano era di essere qui il primo giorno. Le cose sono emerse. Nulla è davvero cambiato", ha detto Hendrickson ai giornalisti oggi. "Essere qui, solo abituare con i ragazzi, era una priorità per mia moglie e io.