Norimberga lo zoo abbatte dodici babbuini per mancanza di spazio | proteste e denunce

Lo zoo di Norimberga ha abbattuto dodici babbuini della Guinea per la mancanza di spazio nel recinto, nonostante le proteste di attivisti e cittadini. La popolazione era salita a 43 esemplari, superando di molto la capienza della struttura aperta nel 2009. Gli attivisti hanno presentato una denuncia penale contro la direzione, accusandola di violare le lla protezione degli animali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Norimberga, lo zoo abbatte dodici babbuini per mancanza di spazio: proteste e denunce

In questa notizia si parla di: norimberga - dodici - babbuini - mancanza

Lo zoo di Norimberga ha soppresso dodici babbuini per mancanza di spazio Vai su X

Germania, lo zoo di Norimberga uccide dodici babbuini sani per mancanza di spazio; Mediaset Infinity: Guarda Gratis Programmi TV, Video, Dirette Live e Film; NORIMBERGA, ZOO SOPPRIME 12 BABBUINI PER MANCANZA DI SPAZIO.

Germania, lo zoo di Norimberga uccide dodici babbuini sani per mancanza di spazio - La popolazione di babbuini della Guinea dello zoo era cresciuta fino a 43 esemplari ed era troppo grande per una casa aperta nel 2009 per 25 animali più i loro piccoli, il che ha portato a ulteriori c ... Segnala msn.com

Lo zoo di Norimberga uccide 12 esemplari di bonobo: «Erano troppi». Il caso che scuote la Germania - «Abbiamo cercato altre soluzioni ma non sono andate a buon fine» ... Da msn.com