Non solo Lookman doppio colpo Inter | Marotta ci crede

L’Inter ha messo il turbo per l’affare che conduce ad Ademola Lookman dell’Atalanta, ma al contempo il presidente Beppe Marotta lavora a un altro colpo dalla Serie A. Questo martedì a Milano si è tenuto il Consiglio di Lega Serie A, che ha favorito un incontro fra il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, e l’amministratore delegato dell’ Atalanta, Luca Percassi. Al centro del discorso chiaramente è stato messo Ademola Lookman, il quale è il principale obiettivo per l’attacco dei nerazzurri ormai dichiaratamente da tempo. Tuttavia non è facile trovare una formula economica che soddisfi tutte le parti coinvolte, nonostante la volontĂ del giocatore positiva rispetto ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Non solo Lookman, doppio colpo Inter: Marotta ci crede

In questa notizia si parla di: lookman - marotta - colpo - inter

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Ademola Lookman: le ultime sui nerazzurri - di Redazione Calciomercato Inter, la dirigenza milanese valuta le alternative in caso dovesse sfumare Lookman dall’Atalanta: le ultime dal capoluogo lombardo.

Calciomercato Inter, Marotta studia un piano B in caso di fallimento nella trattativa per Lookman: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, la dirigenza milanese valuta le alternative in caso dovesse sfumare Lookman dall’Atalanta: le ultime dal capoluogo lombardo.

Zazzaroni: “Inter-Lookman, ecco la data! Colpo tutto di Marotta: Beppe percepisce che…” Vai su Facebook

Zazzaroni: "Inter-Lookman, ecco la data! Colpo tutto di Marotta: Beppe percepisce che..." Vai su X

Lookman-Inter, offerta da 42+3 milioni. LIVE; Inter, non solo Lookman: doppio colpo di Marotta; Zazzaroni: “Inter-Lookman, ecco la data! Colpo tutto di Marotta: Beppe percepisce che…”.

Calciomercato Inter, colpo di scena: “Marotta sta pensando di vendere…” - Colpo di scena in casa Inter: Beppe Marotta starebbe valutando una possibile cessione a sorpresa. Secondo msn.com

Lookman Inter, Marotta alza l’offerta: ecco la cifre messa sul piatto dal Presidente nerazzurro - Lookman Inter | Il Presidente Beppe Marotta è stato chiaro nelle dichiarazioni rilasciate ieri nella conferenza stampa di presentazione per la stagine 25/26: ... Segnala news-sports.it