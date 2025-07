Non solo farmaci Il peso della nutrizione nella medicina che cambia

L’Italia sta vivendo un’importante evoluzione demografica: da un lato si registra un calo delle nascite, dall’altro un aumento della longevità . Secondo il rapporto annuale Istat oggi, gli individui over 65 anni rappresentano il 24,7% della popolazione, mentre gli over 80 hanno superato i 4,5 milioni. Entro il 2050, si stima che la percentuale degli ultrasessantacinquenni raddoppierà e già ad oggi un anziano su quattro presenta una condizione di fragilità e oltre 14 milioni di persone convivono con almeno una patologia cronica. In questo contesto, la nutrizione medica riveste particolare rilievo per la gestione dei pazienti che hanno difficoltà ad alimentarsi in modo corretto e adeguato. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo farmaci. Il peso della nutrizione nella medicina che cambia

