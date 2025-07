Non si tratta però di una nuova coppia | la chimica tra l' attore e la modella è tutta per una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana

N apoli si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, con i vicoli e le piazze che fanno da sfondo a una storia d’amore apparente. Protagonisti? L’attore italiano Michele Morrone, e Irina Shayk, supermodella di fama internazionale. Un video del loro bacio appassionato, girato tra i flash dei fotografi, è circolato online mandando in visibilio i fan. Ma non è come sembra. Non si tratta di una nuova coppia: la chimica tra i due è tutta per una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Michele Morrone e la nuova fragranza Dolce&Gabbana, omaggio alla mascolinità mediterranea X Leggi anche › Michele Morrone, l’attacco al cinema italiano e le scuse: che cosa è successo dopo l’intervista a “Belve” › Irina Shayk dichiara il suo amore per l’Italia con un selfie in bikini mozzafiato Un omaggio al cinema italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

