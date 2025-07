Non si può riconoscere la Palestina che non c' è

Gentile direttore Feltri, dopo le parole di Emmanuel Macron, che ha parlato della possibilitĂ di un riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte della Francia, in molti, politici, opinionisti e persino qualche vescovo, si chiedono se anche l'Italia, con Giorgia Meloni al governo, non dovrebbe seguire l'esempio francese. Lei cosa ne pensa? Non sarebbe arrivato il momento di farlo anche da parte nostra? Cordiali saluti Gianni Tibaldi Caro Gianni, no, l'Italia non deve riconoscere la Palestina soltanto perchĂ© Macron ha detto che forse lo farĂ , compiendo quindi una mera dichiarazione di intenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Non si può riconoscere la Palestina che non c'è

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

"Trump potrebbe riconoscere la Palestina come Stato". Poi arriva la smentita - Prima di partire per la sua missione in Arabia Saudita Donald Trump ha assicurato che avrebbe fatto un "grande annuncio" sul Medio Oriente.

Starmer, Macron e i sauditi. I limiti dell'asse che vuole riconoscere la Palestina. Italia e Germania non seguono la Francia. Gli americani disertano la conferenza di New York - @mauro__zanon Vai su X

Mentre il ministro degli Esteri italiano Tajani si lancia in supercazzole per non riconoscere lo Stato di Palestina, il suo omologo olandese, Caspar Veldkamp - anche lui di destra, non certo un pericoloso bolscevico o sostenitore di Hamas - ha fatto qualcosa che Vai su Facebook

