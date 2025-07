Non si presenta alla consegna del pacco Caritas | uomo trovato morto in casa

Dramma a Sarno, dove un 65enne √® stato trovato morto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme √® stato il parroco che l'uomo incontrava abitualmente durante la consegna del pacco alimentare della Caritas.¬†La scoperta del cadavere¬†Ma, lo scorso luned√¨, il 65enne non si √® presentato. E. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

