Non mi candido Kamala Harris rinuncia alla California ma pensa al 2028

Kamala Harris non si candiderĂ a governatore della California nel 2026, lasciando aperta la possibilitĂ di una futura corsa alla Casa Bianca nel 2028. La decisione è stata resa nota dall’ex vicepresidente attraverso un comunicato ufficiale, come riportato dal Washington Post. Dopo mesi di riflessione, Harris ha annunciato la propria intenzione di non raccogliere l'eredita del governatore uscente Gavin Newsom, pur ribadendo il proprio impegno nel servire il popolo americano. L’ex vicepresidente ha spiegato di aver trascorso gli ultimi sei mesi a valutare il momento storico attraversato dagli Stati Uniti e a riflettere su come continuare a difendere i valori in cui crede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non mi candido". Kamala Harris rinuncia alla California, ma pensa al 2028

In questa notizia si parla di: harris - kamala - california - candido

L’ira di Trump contro la Cbs: «Hanno truccato l’intervista a Kamala Harris e ora la candidano agli Emmy? La pagheranno» - Donald Trump va all’assalto dei media americani che avrebbero tentato di favorire Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca.

Trump contro Springsteen e Beyoncé: «Pagati per sostenere Kamala Harris» - Donald Trump ancora una volta contro le star di Hollywood e della musica americane. Con un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato duramente Bruce Springsteen, con cui ha avuto un nuovo scontro a distanza negli ultimi giorni, ma anche Bono Vox degli U2, Beyoncé e Oprah Winfrey accusandoli di aver ricevuto compensi illeciti per sostenere la candidatura di Kamala Harris alle elezioni presidenziali di novembre 2024.

Trump accusa Springsteen, Beyoncé e Bono: "Pagati per sostenere Kamala Harris" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna ad attaccare i cantanti e le figure dello spettacolo che hanno sostenuto la democratica Kamala Harris nella sua corsa alla Casa Bianca.

Non mi candido. Kamala Harris rinuncia alla California, ma pensa al 2028; Ti presentiamo il primo vicepresidente donna degli Stati Uniti, Kamala Harris in 8 punti essenziali.

Kamala Harris non si candida in California, pensa a elezioni 2028? - Dopo la sconfitta nel 2024 contro Trump, l'ex vicepresidente potrebbe puntare ancora alla Casa Bianca ... Lo riporta adnkronos.com

"Non mi candido". Kamala Harris rinuncia alla California, ma pensa al 2028 - L’ex vicepresidente lascia il campo libero per il 2026 e guarda al futuro politico nazionale in vista delle prossime presidenziali ... Riporta ilgiornale.it