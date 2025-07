Non è uno shock. L'intesa attenua le ricadute sul Pil.

Per il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, "i dazi non sono una buona notizia, però non sono nemmeno l'anticamera di uno shock sistemico". Le imprese italiane dispongono di "tempo, strumenti e mercati alternativi per assorbire il costo della politica commerciale Usa". L'intesa tra Usa e Ue sulle tariffe al 15?% rappresenta una nuova cornice per l'export italiano? "Grazie alle esenzioni parziali o totali per settori leggibili (farmaceutico, semiconduttori, aerospazio), l'esposizione effettiva si riduce a una base di 45-50 miliardi; il costo netto stimato scende quindi a 6,7-7,5 miliardi, con effetti macro negli anni 2025-27 compresi tra lo 0,15?% e lo 0,4?% di Pil cumulato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

