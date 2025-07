Non è andato ad ammazzare Chiara Poggi Parla la mamma di Andrea Sempio

" Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara Poggi ". È questo il concetto che la mamma di Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone di Garlasco, ha espresso in un'accorata intervista rilasciata a Morning News su Canale5. Il 37enne, ai tempi 19enne, era uno dei più cari amici di Marco Poggi, fratello della vittima, è finito al centro dell'inchiesta della procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone ma la famiglia di Sempio è stanca che il nome del figlio sia associato a un omicidio. " Stavo guardando la televisione e sono uscita di casa di mia iniziativa e sono venuta qui davanti perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette dalle televisioni e da alcuni giornali, senza che vengano fatte le opportune verifiche ", ha aggiunto la donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non è andato ad ammazzare Chiara Poggi". Parla la mamma di Andrea Sempio

In questa notizia si parla di: poggi - sempio - andato - ammazzare

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro.

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, torna al centro della cronaca giudiziaria con sviluppi che potrebbero imprimere una svolta all’inchiesta dopo quasi diciotto anni di misteri e condanne.

"Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara": lo ha detto la madre di Andrea Sempio, Daniela #ANSA Vai su X

L'ormai famosa traccia 33, quella del palmo di una mano sul muro delle scale in fondo alle quali venne trovato il corpo di Chiara, "non è attribuibile" a Sempio. Lo hanno messo nero su bianco i consulenti dei legali della famiglia Poggi. #ANSA Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi; Garlasco, la madre di Sempio Daniela Ferrari: «Mio figlio non ha ammazzato Chiara Poggi, non può aver lasciato impronte di sangue in quella casa»; Non è andato ad ammazzare Chiara Poggi. Parla la mamma di Andrea Sempio.

"Non è andato ad ammazzare Chiara Poggi". Parla la mamma di Andrea Sempio - La donna si è fermata a parlare con i giornalisti ribadendo che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi: "Che ci sia un'impronta di sudore sua può essere, perché ha frequentato quella casa" ... Lo riporta ilgiornale.it

Garlasco, la mamma di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Lo scontrino? Non andai io a Vigevano” - Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, in una intervista esclusiva a Morning News: "Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue a casa ... Riporta fanpage.it