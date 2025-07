Non bastano 30 milioni il Napoli pensa all’alternativa | la situazione

Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo esterno d'attacco, dopo aver fallito il colpo Dan Ndoye che andrĂ al Nottingham Forest per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il Napoli, dopo aver concluso il primo ritiro a Dimaro Folgarida, è appena arrivato a Casttel di Sangro dove si svolgerĂ il secondo ritiro prima dell'inizio,ormai imminente, della nuova stagione 20252026, che vedrĂ la squadra campione d'Italia lottare in ben 4 competizioni, cercando di difendere il tricolore. La societĂ , nonostante i numerosi acquisti, vuole ampliare una rosa giĂ ben attrezzata. Dopo non esser riuscito a chiudere per l'esterno svizzero, il ds Manna è alla ricerca di nuovi nomi per l'esterno offensivo.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov.

Ndoye ad un passo dal Nottingham Forest: accettata l’offerta di 40 milioni degli inglesi ? Dan Ndoye, grande obiettivo di mercato del Napoli, è ad un passo dal trasferimento al Nottingham Forest. Decisiva l’offerta da 40 milioni del club inglese, che ha convint Vai su Facebook

