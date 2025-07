Nocera Inferiore riconosce lo Stato di Palestina | Ora avanti col coicotaggio

Nella giornata odierna il Consiglio Comunale di Nocera Inferiore ha deciso di approvare la mozione per il riconoscimento dello Stato libero e sovrano di Palestina. Accogliamo con deciso favore questa presa di posizione dell'Amministrazione comunale, evidentemente come noi schierata contro il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

