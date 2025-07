No Other Land | ucciso uno dei consulenti del documentario premio Oscar

Odeh Hathalin, alias Awdah Hathaleen, importante attivista palestinese e leader della comunitĂ , consulente del documentario premio Oscar No Other Land, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un colono israeliano nella Cisgiordania occupata lunedĂŹ. L’incidente è stato riportato per la prima volta dal co-regista del film, il giornalista israeliano Yuval Abraham, che ha affermato che Hathalin era in condizioni critiche dopo essere stato colpito “ai polmoni”. La sua morte per le ferite riportate è stata successivamente confermata dal Ministero della Salute palestinese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

