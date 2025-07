No agli allarmismi diffondono il virus più letale | la paura

Altro che zanzare, il virus della paura si diffonde con l‚Äôallarmismo. La sindrome da Covid, con il ricordo devastante della pandemia e del lockdown che ci ha imprigionati tutti fino a obbligarci al green pass per poter tornare al lavoro o in genere ad avere una vita (pi√Ļ o meno) normale, √® dietro l‚Äôangolo e .

Verranno dati in adozione i ¬ęfratellini fantasma¬Ľ, di 6 e 9 anni: il pap√† li teneva segregati nei boschi piemontesi per paura del covid e di altri virus - L'uomo, di origini olandesi, ha tenuto i fratellini lontano da tutto per paura di malattie e complotti.

‚ÄúZona rossa‚ÄĚ. Virus West Nile, cresce la paura in Italia: l‚Äôannuncio del ministero - Un‚Äôestate che sembrava scorrere tranquilla si trasforma all‚Äôimprovviso in un crescendo di apprensione.

Paura virus West Nile. A Napoli: "Benefici da cura con antivirali" - "Curando i 12 casi di West Nile ospedalizzati tra Benevento e Napoli nell'estate 2024, abbiamo notato benefici dalla cura con la somministrazione di antivirali già sperimentati per il Covid.

Tre finora i casi autoctoni di Virus Chikungunya nel nostro paese Disinfestazioni straordinarie per zanzara tigre in Emilia-Romagna e Veneto dove sono scattati i piani regionali di sorveglianza e controllo delle zanzare Vai su Facebook

West Nile, il sindaco: ¬ęNo ad allarmismi, nessun caso a Telese¬Ľ; Coronavirus: l'appello di Piero Angela e dell'Ordine dei Giornalisti , lottiamo contro la paura. Verna: non tacere nulla ma evitare allarmismi; Nuovo coronavirus, √® meno pericoloso di SARS e MERS. Gli Infettivologi: ‚ÄúNo agli allarmismi‚ÄĚ.

West Nile, il sindaco: «No ad allarmismi, nessun caso a Telese» - Il Comune di Telese Terme, in merito alla diffusione del West Nile Virus in alcune regioni italiane, tiene a informare che «la cittadinanza che non è stato registrato ... Riporta msn.com

West Nile, 7 morti e paura. Ora il Lazio corre ai ripari - La concentrazione dei casi nel Sud Pontino (e in Campania) spinge il presidente Rocca a pagare le disinfestazioni. Si legge su informazione.it