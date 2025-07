Nkunku Inter il francese possibile alternativa a Lookman | il Chelsea apre alla cessione! Dettagli e cifre

Nkunku Inter, il profilo dell’ex Lipsia torna d’attualitĂ : valutazione tra i 35 e i 40 milioni, ma l’ingaggio resta un ostacolo. Con la trattativa per Ademola Lookman che si complica, l’ Inter valuta le prime alternative per il reparto offensivo. Il club nerazzurro ha reso nota pubblicamente la propria intenzione di puntare sull’attaccante nigeriano dell’ Atalanta, ma da Bergamo continuano ad arrivare segnali di chiusura: la Dea non fa sconti e resiste a ogni proposta inferiore ai 50 milioni. In questo scenario si fa strada un nome che, secondo fonti estere, potrebbe tornare d’attualitĂ : quello di Christopher Nkunku, classe 1997 del Chelsea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, il francese possibile alternativa a Lookman: il Chelsea apre alla cessione! Dettagli e cifre

In questa notizia si parla di: inter - lookman - nkunku - francese

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

#Inter, c’è anche Christopher #Nkunku in lista. Il calciatore francese del #Chelsea è una delle prime alternative ad Ademola #Lookman, che resta la priorità . Per il calciatore dell’Atalanta è stata presentata un’offerta scritta di 45m€ bonus inclusi. Percassi, ammi Vai su X

Lookman-Inter, Marotta fissa la deadline: tutto nei prossimi 2-3 giorni ? Il presidente nerazzurro, dopo la conferenza di Chivu, ha ribadito la posizione dell’Inter verso la punta della Dea: “Penso sia la settimana decisiva. Lookman è un profilo adatto, ma non è Vai su Facebook

Inter, Nkunku può essere l'alternativa a Lookman: quanto chiede il Chelsea; Non solo Nico Gonzalez: l'alternativa a Lookman per l'Inter arriva dalla Premier, è Christopher Nkunku; Inter-Lookman ore decisive: per i bookmaker chiusura vicina, Nico Paz e Nkunku le alternative in quota.

Nkunku piano B dell'Inter se salta Lookman: quanto costa e la formula dell'operazione col Chelsea - Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea, alternativa dell'Inter a Lookman: servirebbero 35- msn.com scrive

Inter, è Nkunku l’alternativa a Lookman: i costi fra cartellino e ingaggio - I nerazzurri non mollano la presa per l'attaccante nigeriano dell'Atalanta, ma nel frattempo preparano piani B ... Lo riporta fcinter1908.it