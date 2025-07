Nigerians Must Go | in Ghana esplode la rabbia contro gli immigrati nigeriani

Roma, 30 lug – Tornano a infiammarsi le piazze africane sull’onda lunga delle tensioni migratorie. Domenica scorsa in Ghana, centinaia di manifestanti sono scesi per le strade di Accra al grido di “Nigerians Must Go”, chiedendo l’espulsione dei cittadini nigeriani dal Paese. Sui cartelli: “Basta rapimenti”, “Fermiamo la prostituzione di massa”, “Fine degli omicidi rituali”. Il popolo, esasperato, accusa gli immigrati nigeriani di alimentare insicurezza, degrado morale e squilibri economici. Ghana, esplode la rabbia anti nigeriana. Tra le accuse più diffuse: traffico di esseri umani, cyberfrodi, dominio del commercio locale e perfino rituali occulti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - “Nigerians Must Go”: in Ghana esplode la rabbia contro gli immigrati nigeriani

