Niente più wurstel | in una scuola tedesca i piatti halal sono obbligatori

Sebbene la cucina tedesca non sia tra le più famose al mondo, vederla scomparire dalle mense delle scuole tedesche ha lasciato di stucco molti genitori. A partire dal ritorno dalle vacanze scolastiche, la scuola superiore Erle di Gelsenkirchen offrirà solo piatti che rispondano alle norme religiose islamiche. I piatti tradizionali tedeschi, dal currywurst allo stinco di maiale fino ai tantissimi insaccati che da sempre sono presenti sulle tavole delle famiglie tedesche saranno banditi, immolati sull’altare della cosiddetta “accoglienza”. Secondo i media locali, questo non sarebbe affatto un caso isolato ma l’ultimo eccesso di una tendenza che da anni sta trasformando molte scuole tedesche in centri di indottrinamento all’interpretazione più radicale dell’islam. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

