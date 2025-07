Niente pc caffè e medicine | la mia giornata impossibile a boicottare Usa e Israele

Voglio fare una cosa di sinistra, voglio provare il brivido dell’essere un perfetto compagno, ma che dico, desidero finalmente sentirmi socialmente accettato dai cenacoli del «mai con Trump» e «Palestina libera dal fiume al mare». Mi hanno spiegato che per realizzare questa mia scalata di classe devo prima di tutto aderire al boicottaggio dei prodotti americani e israeliani. Devo riscattare la mia vita, almeno in quest’ultima fase, prima del lungo addio, dunque sono pronto, che il boicottaggio abbia inizio, alla fine di questa cura depurativa del mio fisico e della mia anima, mondato dai miei peccati, sarò un perfetto democratico, uno di quelli con la schiena dritta, una sagoma da salotto, ammaestrato per una cena dove tutti si danno ragione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Niente pc, caffè e medicine: la mia giornata impossibile a boicottare Usa e Israele

In questa notizia si parla di: niente - caffè - medicine - giornata

Il cardinale Versaldi: “Al Conclave niente pausa caffè, un sollievo passeggiare verso la Sistina” - Piemontese, prefetto emerito della Congregazione per l'educazione cattolica, ha compiuto 80 anni nel 2023, quindi non può votare il nuovo Papa.

Libri, premio Vallombrosa: vince Alice Cappagli con “Niente caffè per Spinoza” - Vince Alice Cappagli: con il libro 'Niente caffè per Spinoza' si aggiudica l'edizione 2025 del Premio Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve L'articolo Libri, premio Vallombrosa: vince Alice Cappagli con “Niente caffè per Spinoza” proviene da Firenze Post.

Pelle tonica, idratata e luminosa? La chiave è già dentro di te… si chiama collagene! Dopo i 25 anni inizia a calare naturalmente, ma niente panico: c’è un boost naturale che può fare davvero la differenza! Collagen Complex É un mix efficace e super bilanciat Vai su Facebook

Interazione tra caffè e farmaci: per evitare rischi basta un accorgimento mattutino; Quanto influisce il momento in cui si beve il caffè?; Tumore a bocca e gola, quanti caffè al giorno per ridurre il rischio.