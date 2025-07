Niente mercato per il Rally scatta la protesta

Non saranno solo i motori del rally a fare rumore su piazzale Don Baroni. Gli ambulanti sono infatti pronti a far scoppiare la protesta dopo la decisione del Comune di annullare il tradizionale mercato bisettimanale di sabato 2 agosto, per far spazio alle vetture e all’organizzazione della 60esima Coppa città di Lucca, in programma questo fine settimana. "Una cattiveria bella e buona contro più di cento famiglie che con gli introiti di una giornata – perlopiù se si tratta di un sabato di agosto - pagano, magari, le bollette", ha commentato Maurizio Ammannati, titolare di uno dei banchi da più di 30 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Niente mercato per il Rally", scatta la protesta

