Nico Gonzalez Juve il giornalista smentisce qualsiasi tipo di offerta o di contatto da parte di quel club per lui | l’obiettivo è un altro per quel sodalizio!

Nico Gonzalez Juve, quel club non è in corsa per prendere l’argentino: se dovesse fallire l’assalto a quell’attaccante, l’alternativa del sodalizio è un’altra. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabrizio Romano  ha fatto il punto sul mercato dell’ Inter  e sulle operazioni per l’attacco da  Ademola Lookman  dell’Atalanta alla verità su Nico Gonzalez della Juventus. Stando a quanto asserito dal giornalista, l’argentino non sarebbe un obiettivo concreto dei nerazzurri. Nemmeno in caso di fallimento della trattativa per Lookman, Ecco le sue parole, che, nel caso dell’argentino, ribadiscono quanto già asserito in precedenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, il giornalista smentisce qualsiasi tipo di offerta o di contatto da parte di quel club per lui: l’obiettivo è un altro per quel sodalizio!

In questa notizia si parla di: gonzalez - juve - club - nico

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez ‘fedelissimo’ di Tudor: sempre titolare dopo l’arrivo del tecnico. E in Lazio Juve… Cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è un ‘fedelissimo’ di Tudor: schierato sempre titolare dopo l’arrivo dell’allenatore croato.

Pagelle Lazio Juve: ingenuità Kalulu, Kolo Muani ritrovato. Nico Gonzalez da dimenticare VOTI - di Marco Baridon Pagelle Lazio Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2024/25.

La #Juventus mantiene un forte interesse per #Sancho! La #Juve ha completato l'ingaggio di Francisco #Conceicao e spera di fare altrettanto con l'acquisto di #Sancho. Però il club torinese sta cercando prima di vendere #Weah e Nico #Gonzalez prima. Vai su Facebook

La #Juventus mantiene un forte interesse per #Sancho! La Juve ha completato l'ingaggio di Francisco Conceicao e spera di fare altrettanto con l'acquisto di Sancho. Il club torinese sta cercando di vendere Weah e Nico Gonzalez prima. [@TelegraphDucker] Vai su X

Juve, dopo neanche un anno Nico è già un esubero. Ma può stappare il mercato...; Nico Gonzalez ai saluti: la Juve è pronta ad accettare un'offerta da 30 milioni. Arabi in pole; Porte girevoli alla Juventus: l’addio di Nico Gonzalez può portare Sancho.

Nico Gonzalez Juventus, club al lavoro per la cessione. Al Ahli e Atalanta in pressing: fissato il prezzo dell’argentino. Le ultime - Le ultime sul futuro dell’esterno La Juventus ha messo in programma la cession ... Scrive juventusnews24.com

Nico Gonzalez-Juve, svolta e addio imminente: una big vicina alla chiusura - L'attaccante argentino non rientra tra le priorità di Igor Tudor che, dopo averlo allenato nella seconda parte di stagione, ha scelto di sacr ... Segnala tag24.it