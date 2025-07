Nico Gonzalez Juve cambia a sorpresa il futuro dell’argentino? Alla Continassa si sta valutando questo nuovo scenario

Nico Gonzalez Juve, cambia a sorpresa il futuro dell’argentino? Alla Continassa si sta valutando adesso questo nuovo scenario per l’ex Fiorentina. La Juventus sta valutando una nuova strategia per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino classe 1998, reduce da una stagione complicata con la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi che il giocatore possa anche restare  in rosa, almeno nella prima parte della stagione. L’ex Fiorentina era stato inizialmente indicato tra i possibili partenti nel calciomercato Juve, anche a causa di un rendimento al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

