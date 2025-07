Neurostimolatore impiantato in un bimbo di 7 anni nella sala ibrida dell' Ospedale di Padova

Primo intervento in sala ibrida dei professionisti dell'unità operativa complessa di Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova ( diretta dal prof. Luca Denaro) per quanto concerne l'impianto di un neurostimolatore. Il paziente in questione è un bambino di sette. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

