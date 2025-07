Netflix ha davvero rotto con Meghan Markle? Perché il contratto conviene a entrambi

(Adnkronos) – Se è vero che Meghan Markle punti a stringere un accordo diverso con Netflix, nella speranza di salvare il suo rapporto con il gigante dello streaming come produttrice televisiva, anche quest'ultimo avrebbe il proprio vantaggio nel prorogare il contratto con la duchessa di Sussex.  Il principe Harry e la moglie hanno firmato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: netflix - meghan - markle - contratto

Meghan su Netflix: cucina da asporto, ricetta arcobaleno criticata e nuova stagione - Nei recenti aggiornamenti relativi alla sua presenza su Netflix, la duchessa di Sussex ha suscitato reazioni contrastanti dopo l’uscita della serie With Love, Meghan.

Netflix non rinnova il contratto multimilionario con Harry & Meghan - Netflix non ha rinnovato il contratto da cento milioni di dollari siglato ormai cinque anni fa con il duca e la duchessa di Sussex, Harry e Meghan, e la cosa ha suscitato un certo scalpore.

Netflix non rinnova il contratto a Harry e Meghan, ma punta a tenersi stretta la duchessa: ecco perchè - L'accordo da 100 milioni tra i Sussex e la piattaforma streaming finirà a settembre. Nessun rinnovo e, sembra, nessun rancore.

Netflix non rinnova il contratto con il principe Harry e Meghan Markle https://2anews.it/harry-meghan-markle-netflix-rinnova-contratto/… via @2a News - Testata Giornalistica Online Vai su X

Netflix dice addio all’accordo esclusivo con Meghan Markle e il principe Harry: Il contratto pluriennale non sarà rinnovato | Da Rumors.it Vai su Facebook

Netflix ha davvero rotto con Meghan Markle? Perché il contratto “conviene a entrambi" - Se è vero che Meghan Markle punti a stringere un accordo diverso con Netflix, nella speranza di salvare il suo rapporto con il gigante dello streaming come produttrice televisiva, anche quest'ultimo ... Secondo adnkronos.com

Daily Crown: saga Meghan-Netflix, no a contratto danneggerebbe gigante streaming - Se è vero che Meghan Markle punti a stringere un accordo diverso con Netflix, nella speranza di salvare il suo rapporto con il gigante dello streaming come produttric ... Come scrive msn.com