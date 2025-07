Netanyahu offre a Smotrich l’annessione della Striscia di Gaza Il quotidiano israeliano Haaretz rivela la strategia del premier per salvare governo e poltrona

Annettere gradualmente la Striscia di Gaza a Israele, qualora Hamas non dovesse accettare una tregua immediata. E’ il piano che Benjamin Netanyahu starebbe per proporre al suo governo. A rivelarlo, ieri, il quotidiano israeliano Haaretz. Nelle intenzioni di Netanyahu, il piano ha come scopo principale quello di evitare la rottura con il ministro delle Finanze ultranazionalista Bezalel Smotrich, garantire della sopravvivenza politica del suo governo, già fortemente indebolito. Il Piano di Bibi. Secondo quanto riportato da Haaretz, Israele darà ad Hamas alcuni giorni di tempo per accettare un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu offre a Smotrich l’annessione della Striscia di Gaza. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela la strategia del premier per salvare governo e poltrona

