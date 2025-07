Nessuno come lui Simone impresa incredibile | l’Italia intera in piedi ad applaudire

Simone Cerasuolo entra nella storia del nuoto azzurro. È il primo italiano a vincere l’oro mondiale nei 50 metri rana, una distanza esplosiva in cui mai nessuno dei nostri era salito sul gradino più alto del podio. Prima di lui ci erano riusciti Fioravanti (bronzo), Scozzoli (argento) e Martinenghi (argento), ma nessuno aveva mai toccato per primo la piastra in una finale mondiale. Con un tempo straordinario e una partenza fulminea, il nuotatore imolese classe 2003 ha dominato la vasca, conquistando l’oro con una prestazione impeccabile. Lacrime e commozione al termine della gara per un successo che va oltre il risultato tecnico: è il trionfo della determinazione, della fatica e del cuore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

