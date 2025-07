Nervo saldo sul Bologna Giusto vendere Ndoye a certe cifre Io mi fido della società e di Italiano L’erede però dev’essere di livello

Bravo Dan, in bocca al lupo. E un doppio grazie: per la Coppa Italia e per l’incasso. Parte della cittĂ s’interroga e chissĂ qual è lo stato d’animo di Vincenzo Italiano. Ma Carlo Nervo non ha dubbi: da ala ad ala (come si chiamavano allora), "l’operazione è un affare per il calciatore e per il Bologna. E per tutto il resto c’è. il Cobra!" Nervo, Ndoye ceduto per 45 milioni al Nottingham Forest rafforza le casse ma indebolisce la squadra. "Da tifoso mi dispiace che sia andato via, perchĂ© nell’ultimo anno è cresciuto tantissimo e ritengo che abbia ancora margini di miglioramento. Ma a quelle cifre, in termini di cartellino e di ingaggio, è un’operazione che si doveva fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nervo saldo sul Bologna. "Giusto vendere Ndoye a certe cifre. Io mi fido della societĂ e di Italiano. L’erede, però, dev’essere di livello»

Il Bologna vince e convince contro il Virtus Verona: 7-0 per gli uomini di Italiano. Le reti di Lucumì, Orsolini, Ferguson, El Azzouzi, Immobile, Holm e Dominguez

A firm focus on Bologna. "It's right to sell Ndoye for a certain price. I trust the club and Italiano. The heir, however, must be top-notch." - " On the season: "After two incredible seasons, we need consistency. Riporta sport.quotidiano.net