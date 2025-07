Nerviano Medical Science sui tagli più tempo per trattare

"Abbiamo ascoltato dalla proprietĂ una versione diversa e non so fino a che punto credibile che parla di ristrutturazione di Nerviano Medical Science; abbiamo avuto certezza del trasferimento di una parte di Nms a Corsico, ma abbiamo anche guadagnato tempo sino a metĂ settembre e siamo convinti che la Regione Lombardia ci appoggerĂ in questa situazione": è così che Daniele Calcaterra (nella foto), di Femca Cisl, riassume l’esito dell’audizione di fronte alla commissione AttivitĂ produttive, istruzione, formazione e occupazione in merito alla situazione di Nerviano Medical Sciences alla quale hanno preso parte la proprietĂ (presente anche l’amministratore delegato, Hugues Dolgos), le organizzazioni sindacali Filctem Cgil Milano, Femca Cisl Milano e Uiltec Uil Milano, il Comune di Nerviano e la CittĂ metropolitana di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it