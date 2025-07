Neptune Strike Nato | lavoriamo insieme per costruire fiducia

Mar Mediterraneo, 30 lug. (askanews) - "Alla NATO lavoriamo insieme per costruire un rapporto di fiducia. Quello che stiamo facendo qui è lavorare, formare e migliorare il più possibile l'interoperabilità ". A parlarci è il contrammiraglio della Marina spagnola Isidro Carrara, ACOS J5 pianificazioni di Jfc Naples della Nato. Ci troviamo sulla portaerei più grande al mondo, l'americana USS Gerald R. Ford, che spesso viene paragonata a una città ma senza il caos di essa. Aerei, mare, energia e personale: tutto è coordinato, come in una coreografia. E dopo il benvenuto ricevuto dal capitano di vascello della Marina Usa David Skarosi, commanding officer della portaerei, siamo saliti per dare un'occhiata dall'alto alla pista d'atterraggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

