Una trasferta significativa per la giunta comunale di Sesto che si è riunita, nei giorni scorsi, a Suvignano, in provincia di Siena, all’interno della tenuta confiscata alla mafia da Giovanni Falcone nel 1983. I 700 ettari immersi nella campagna senese ospitano oggi diversi progetti culturali e sociali, tra cui i campi residenziali estivi per giovani "Le sentinelle di Nonno Nino", ai quali, quest’anno, hanno preso parte anche dieci ragazze e ragazzi della ComunitĂ "Alidoro" di Sesto Fiorentino. "Oltre ai campi estivi – sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi - a Suvignano vengono in visita durante l’anno scolastico diverse classi delle nostre scuole medie inferiori, che hanno così l’occasione per conoscere e imparare l’importanza della cultura della legalitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nella tenuta confiscata alla mafia. La Giunta in trasferta a Suvignano

Sottratta alla mafia da Giovanni Falcone, la tenuta di Suvignano accoglierà per il settimo anno la Festa della Legalità il prossimo 4 luglio. Il programma prevede un talk, una tavola rotonda e la seconda edizione della "Corsa della Legalità"

Sottratta alla mafia da Giovanni Falcone, la tenuta di Suvignano, nel Senese, accoglierĂ per il settimo anno la Festa della LegalitĂ il prossimo 4 luglio. Il programma prevede dalle ore 10 alle ore 13 un talk e una tav

