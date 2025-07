Nella Striscia si continua a morire di fame | altre 7 vittime in 24 ore Ribera | Le immagini di Gaza ricordano quelle di Auschwitz

Gaza, continua il genocidio, Netanyahu: “Presto controllo di tutta la Striscia e sconfitta Hamas, no a carestia, via libera ad aiuti umanitari” - VIDEO - Non si arresta il genocidio a Gaza. Come anticipato dal GdI, Netanyahu ha annunciato di prendere presto il controllo di tutta la Striscia di Gaza, piano in vigore dal 2017 Continua il genocidio a Gaza e Benjamin Netanyahu ha dichiarato apertamente l’intenzione di Israele di “prendere il contr

La Striscia di Gaza continua a bruciare ma l’Italia non rinuncia ad acquistare armi da Israele - Dopo le proteste di gran parte dei leader UE per una guerra condotta con brutalità , e dopo che perfino Donald Trump ha perso la pazienza con Benjamin Netanyahu – al punto da averlo costretto a riaprire le consegne degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza –, il governo italiano non sente ragioni e continua a fare affari con l’industria bellica israeliana.

Nella Striscia di Gaza si continua a morire di fame per il blocco degli aiuti umanitari. Centomila i bambini a rischio, secondo il governo di Hamas. Esaurite anche le scorte di latte Vai su X

Per i bambini di Gaza manca anche il latte Nella Striscia di Gaza si continua a morire di fame per il blocco degli aiuti umanitari. Centomila i bambini... Vai su Facebook

Striscia di fame e di morte, assedio «senza precedenti»; Gaza: durante la pausa umanitaria Israele ha già ucciso più di 150 palestinesi; Trump annuncia centri distribuzione aiuti a Gaza: «C'è una fame vera, non si può fingere».

Nella Striscia si continua a morire di fame: altre 7 vittime in 24 ore. Ribera: “Le immagini di Gaza ricordano Auschwitz” - La denuncia della vicepresidente esecutiva della Commissione europea: "Le immagini che arrivano da Gaza sono inumane e ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Nuovi raid israeliani a Gaza, Netanyahu: «Non c’è fame nella Striscia» - Nuovi raid israeliani a Gaza hanno causato la morte di almeno 13 persone. Si legge su msn.com