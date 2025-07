Nella Roma di Gualtieri decoro addio Pioggia di Daspo per bivacchi e atti vandalici contro fontane storiche e monumenti

Sulla Roma del sindaco Gualtieri, che tra il serio e il faceto nei giorni scorsi ha definito uno ‘schifo’ le periferie che lui amministra e ha scoperto che il lido di Ostia non è un paradiso, si abbatte una pioggia di Daspo urbani (provvedimento di allontanamento), quasi tutti per atti vandalici a danno dei monumenti della Capitale. Roma capitale dei Daspo per atti vandalici contro i monumenti. Facendo un rapido conto sono circa 3mila le sanzioni a carico dei turisti registrate dalla polizia locale per bagni nelle fontane e bivacchi vari. Un triste record con una media di 500 al mese. Quasi il doppio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nella Roma di Gualtieri decoro addio. Pioggia di Daspo per bivacchi e atti vandalici contro fontane storiche e monumenti

In questa notizia si parla di: roma - gualtieri - decoro - addio

Sinistra divisa sullo Stadio della Roma, AVS attacca Gualtieri: “Calpesta il confronto con i cittadini” - Intervista a Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Da Gualtieri un errore gravissimo.

Stadio Roma e campus universitario, Gualtieri: “La rinascita di Pietralata è iniziata” - Proseguono i lavori per la consegna del progetto ed il successivo inizio della costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, con il quartiere che verrà completamente trasformato anche grazie alla nascita di un campus universitario.

Emergenza casa, Gualtieri a Bruxelles: “Roma ha bisogno di case popolari, usare fondi Pnrr rimasti” - A Bruxelles il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto per chiedere aiuti sul fronte dell'emergenza abitativa, chiedendo che i fondi rimasti del Pnrr siano usati per l'edilizia popolare.

In 400mila per l'addio a papa Francesco. Gualtieri: Roma ha dato una grande prova di sé; Doppie file addio, c'è la multa flash: Gualtieri presenta il nuovo sistema in dotazione ai vigili. E fa una gaffe - Il video; È morto Gianni Battistoni, storico presidente dell'associazione dei commercianti di via Condotti.

Sondaggio BiDiMedia, Roberto Gualtieri convince il 36% dei romani - Tra i dati più interessanti: il 50% degli intervistati ritiene che si sia intra ... Scrive romatoday.it

Roma, Gualtieri firma direttiva contro il caldo: le misure - A Roma niente lavoro all'aperto nelle ore centrali della giornata e nuove misure contro il caldo estremo. Come scrive adnkronos.com