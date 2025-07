Quattro passi, insoliti, in metropolitana. Insoliti per più motivi. La linea Verde è ferma fra Cadorna e Garibaldi, chiuse le stazioni di Lanza e Moscova, per consentire i lavori di ristrutturazione. E poi perché non si cammina sulla banchina ma giù fra i binari. La saracinesca si apre in via eccezionale a Lanza. Sotterranei milanesi. Bui, con la luce che filtra come l'aria, appena appena. Il primo pensiero è di gratitudine per chi lavora qui sotto: 60 persone, a turno sulle ventiquatt'ore. Un cantiere previsto di 70 giorni è stato ridotto a 51. Il 7 settembre i treni riprenderanno a correre. Curiosiamo fra le rotaie, va detto, in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nel tunnel del cantiere della metro