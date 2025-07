nel nome di pascoli boschetti e gori sulle orme del poeta

Prosegue al Luana Beach di Marina di Ravenna (vialele Lungomare 80) la rassegna letteraria ’Capit incontra’, promossa dall’associazione Capit Ravenna in collaborazione con la Pro Loco. Alle 21 di stasera saranno protagonisti della serata Rosita Boschetti e Gianfranco Miro Gori, autori del libro ’Giovanni Pascoli. Viaggio in Italia’ (Il Ponte Vecchio, 2023). Il volume raccoglie una serie di conferenze organizzate dall’Accademia pascoliana e dedicate al ‘viaggio in Italia’ di Pascoli (nella foto), ridisegnando per la prima volta il profilo del poeta pellegrino, che definiva se stesso "cavaliere errante dell’insegnamento", e rivela la natura inquieta del professore condannato a un destino di sradicamento dal paese natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

