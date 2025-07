Nel cuore della città Le memorie uscite dai bauli della nonna

Mulini nascosti nel verde della Brianza, ma anche ben in vista in pieno centro città. È il caso del Mulino Colombo, a Monza, in vicolo scuole 11, a ridosso dell’Ufficio di igiene, un monumento di archeologia industriale nel salotto buono della città. Qui venivano macinati i semi di lino, per lavorazioni industriali e consumo domestico. I 31 mulini dell’alto Lambro sono stati oggetto di un’indagine e pubblicazione curata dal Museo etnologico di Monza e Brianza, finito di stampare nel 1997, sotto la presidenza dell’architetta Anna Sorteni. La pubblicazione è stata offerta al capogruppo della Lega Alessandro Corbetta ieri, in visita al mulino con la collega Alessandra Cappellari, prima firmataria del progetto di legge regionale per il recupero dei mulini storici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it