Nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia le donne italiane ottennero il diritto di gestire autonomamente il proprio denaro Una svolta silenziosa ma fondamentale che ha aperto la strada a una nuova idea di libertà

A vere un conto in banca oggi, sembra la cosa più normale del mondo. Ma nel passato, per le donne italiane non è stato sempre così. Per gestire il proprio denaro, infatti, serviva il permesso del marito. Solo la riforma del diritto di famiglia del 1975, appena cinquant'anni fa, riconoscendo per la prima volta la parità giuridica tra i coniugi, fece cadere questa barriera. Fino a quella data, il codice civile prevedeva che fosse il marito ad "amministrare" i soldi della famiglia. E proprio per questo fu una svolta storica nel cammino della libertà delle donne.

