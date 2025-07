Negoziati in stallo Netanyahu avvisa | Così annetteremo un pezzo di Gaza

Con l’impasse nei colloqui diplomatici, il premier israeliano ipotizza una soluzione drastica su parte della Striscia. Mossa di Keir Starmer (col plauso francese): «A settembre riconosceremo lo Stato di Palestina». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Negoziati in stallo, Netanyahu avvisa: «Così annetteremo un pezzo di Gaza»

Stallo all’Ucraina sui negoziati turchi: «Vedremo chi arriverà dalla Russia» - Zelensky si prepara al summit di oggi, ad Ankara, con Erdogan. E intanto aspetta le mosse della controparte.

Gaza: stallo nei negoziati. Francia, Uk e Canada accusano Netanyahu - Sono almeno 87 i morti nella Striscia di Gaza a causa delle operazioni militari condotte da Israele nelle scorse 24 ore.

Gaza, Netanyahu richiama i negoziatori. In stallo il vertice in Sardegna con Witkoff per la pace; Guerra, ultime notizie. Usa: entourage Putin ha orchestrato disinformazione su voto. In Danimarca arrestata Greta Thunberg; In stallo i negoziati per il cessate il fuoco, Usa all'Onu chiedono una tregua di 6 settimane a Gaza - Tajani: Da lunedì un tavolo di coordinamento con Fao,Pam, Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Netanyahu: "Valutiamo opzioni alternative" ai negoziati con Hamas. Cresce l'incertezza sul cessate il fuoco - Netanyahu annuncia che Israele valuta "opzioni alternative" ai negoziati con Hamas. Riporta msn.com

Gaza, Netanyahu richiama i negoziatori. In stallo il vertice in Sardegna con Witkoff per la pace - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha infatti richiamato la squadra negoziale del Qatar "per continuare le consultazioni in Israele": a causare il passo indietro sarebbe stata la risposta di ... Scrive tg.la7.it