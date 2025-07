NBA | Gilbert Arenas arrestato con altri cinque uomini

Sul campo è stato uno dei simboli dei Washington Wizards del primo decennio di questo secolo. Fuori, però, per Gilbert Arenas si stanno aprendo confini ben piĂą foschi. L’ex “Agent Zero” è stato tratto in arresto a Los Angeles nell’ambito di un’inchiesta legata al gioco d’azzardo illegale. L’operazione è incentrata su partite di poker organizzate fuori dalla legalitĂ e soprattutto con enormi somme in ballo. Le accuse sono molto pesanti nel sistema americano: associazione a delinquere finalizzata alla gestione di attivitĂ di gioco d’azzardo illegale, rilascio di falsa testimonianza agli investigatori federali e gestione di attivitĂ di gioco d’azzardo illegale in quanto tale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA: Gilbert Arenas arrestato con altri cinque uomini

In questa notizia si parla di: gilbert - arenas - arrestato - cinque

NBA: Gilbert Arenas arrestato con altri cinque uomini; Gilbert Arenas arrestato per un giro di poker illegale a Los Angeles, rischia fino a dieci anni di carcere; Giro di poker illegale: l'ex stella Nba Arenas arrestata insieme a un presunto criminale israeliano.

Gilbert Arenas arrestato per un giro di poker illegale a Los Angeles, rischia fino a dieci anni di carcere - stella del basket d'Oltreoceano, è stato arrestato con altre cinque persone, tra cui un presunto esponente della criminalità or ... Lo riporta eurosport.it

Gilbert Arenas arrestato con un esponente della criminalità israeliana per gioco d'azzardo illegale - Come risulta da una comunicazione ufficiale del Central District of California, l'ex stella NBA e altri cinque imputati – tra cui un sospetto membro ... Da pianetabasket.com