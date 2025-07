Ieri, mentre la Cnn ci aggiornava sulla sparatoria nel Blackstone Building a Manhattan spiegandoci, a commento di alcuni frame di un uomo di colore con un fucile d'assalto, che l'attentatore era un uomo bianco e l'arma quella tipica dei suprematisti, ci siamo imbattuti nella polemica che ha investito negli Usa l'attrice Sydney Sweeney. Ventisettenne, lanciatissima e molto glamour, √® stata criticata dal mondo liberal per la nuova pubblicit√† dei jeans American Eagle dove appare - strizzata in un total denim ammiccante - troppo bella, troppo femminile, troppo bionda e troppo bianca. Sotto accusa il claim: ¬ęSydney Sweeney has great jeans¬Ľ, in un gioco di parole con ¬ęgenes¬Ľ, cio√® geni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nazi-jeans