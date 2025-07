Navigabilità turistica dell' Arno | sì dalla Regione Toscana fra limiti e controlli

Parere favorevole della Regione Toscana per la compatibilità ambientale del progetto 'Opere idrauliche di sistemazione della via navigabile sul fiume Arno nel tratto compreso tra la foce e la città di Pisa', proposto dal Comune di Pisa e attualmente in fase di Valutazione di impatto ambientale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it